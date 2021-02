Quelle: Spot on News STUDIO - vor 1 Tag



Markus Söder wird bei den Bayern immer unbeliebter 01:35 Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hält weiterhin am Lockdown fest, was seine Popularität sinken lässt. In den letzten Monaten hat er über 20 Prozent an Zustimmung eingebüßt.