Kapinos RT @RZitelmann: Die Grünen rudern beim Thema Einfamilienhäuser wegen des Gegenwindes zurück, aber die LINKE hat auch was gegen Einfamilienh… vor 3 Minuten Marcus K. Reif Verbote, Verbote, Verbote. Politisch plädiere ich dafür, den Bürgern die Entscheidung darüber zu überlassen, was si… https://t.co/wGrfeuHVnw vor 20 Minuten Stephan Maier RT @BenjaminBidder: Was man Grünen und Linken als Familienvater zurufen möchte: Einfamilienhäuser werden von Familien mit Kindern gebaut.… vor 30 Minuten FranzGans RT @BenjaminBidder: Was man Grünen und Linken als Familienvater zurufen möchte: Einfamilienhäuser werden von Familien mit Kindern gebaut.… vor 36 Minuten 😷petruschkaforever😷 RT @BenjaminBidder: Was man Grünen und Linken als Familienvater zurufen möchte: Einfamilienhäuser werden von Familien mit Kindern gebaut.… vor 46 Minuten EchoPRN RT @BenjaminBidder: Was man Grünen und Linken als Familienvater zurufen möchte: Einfamilienhäuser werden von Familien mit Kindern gebaut.… vor 1 Stunde