16.02.2021 ( vor 19 Stunden )



Am Vormittag hatte Bundeswirtschaftsminister Am Vormittag hatte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier zu einem Corona-Spitzentreffen mit mehr als 40 Wirtschaftsverbänden geladen. Das Ergebnis: Altmaier will mit der Wirtschaft an einer Öffnungsstrategie arbeiten. 👓 Vollständige Meldung