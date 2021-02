17.02.2021 ( vor 3 Stunden )



Vor über einem Jahr wurde sie zuletzt gesehen, die geheimnisvolle Frau an der Seite des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un. Zum „Tag des leuchtenden Sterns“, dem Geburtstag des verstorbenen Vaters von Kim, tritt Ri Sol Ju wieder in der Öffentlichkeit auf. Vor über einem Jahr wurde sie zuletzt gesehen, die geheimnisvolle Frau an der Seite des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un. Zum „Tag des leuchtenden Sterns“, dem Geburtstag des verstorbenen Vaters von Kim, tritt Ri Sol Ju wieder in der Öffentlichkeit auf. 👓 Vollständige Meldung