17.02.2021 ( vor 3 Stunden )



Die Freien Wähler fordern in Bayerns Corona-Politik weitere Lockerungen der Schutzmaßnahmen. "Wir dürfen Bayern nicht im Dauer-Lockdown zu Tode schützen", sagte Generalsekretärin Susann Enders am Mittwoch in ihrer Rede beim politischen Die Freien Wähler fordern in Bayerns Corona-Politik weitere Lockerungen der Schutzmaßnahmen. "Wir dürfen Bayern nicht im Dauer-Lockdown zu Tode schützen", sagte Generalsekretärin Susann Enders am Mittwoch in ihrer Rede beim politischen Aschermittwoch in Deggendorf. Weitere Lockerungen seien bei sink 👓 Vollständige Meldung