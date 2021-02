22.02.2021 ( vor 2 Stunden )



Inzidenen bildeten nicht das wirkliche Infektionsgeschehen ab, beklagen Berlins Amtsärzte. Sie fordern einen neuen Ansatz in der Coronakrise: ein »Frühwarnsystem«, das sich an Altersgruppen orientiert. Inzidenen bildeten nicht das wirkliche Infektionsgeschehen ab, beklagen Berlins Amtsärzte. Sie fordern einen neuen Ansatz in der Coronakrise: ein »Frühwarnsystem«, das sich an Altersgruppen orientiert. 👓 Vollständige Meldung