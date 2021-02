23.02.2021 ( vor 2 Stunden )



In der siebten Nacht in Folge hat die Verhaftung von Rapper Pablo Hasél Proteste in Barcelona ausgelöst. Die Zahl der Teilnehmer war dabei jedoch geringer als an den Vorabenden. Dennoch kam es erneut zu Krawallen.