23.02.2021 ( vor 4 Stunden )



Sachsen will seine Kapazitäten für Sachsen will seine Kapazitäten für Impfungen gegen das Coronavirus deutlich aufstocken. Während bisher maximal 13 000 Menschen am Tag geimpft werden können, sollen es im Mai oder Juni bis zu 40 000 sein, gab Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) am Dienstag mit Verweis auf Prognosen bekannt. Daf 👓 Vollständige Meldung