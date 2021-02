25.02.2021 ( vor 2 Tagen )



Dieser Fall bewegt nicht nur Party- und Festivalfans der Generation Ü40: Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe verhandelt derzeit die Klage des Münchner Anwalts Nils Kratzer, der am Einlass eines Tanz-Events als "zu alt" abgewiesen worden war. Dies sei Diskriminierung, moniert der Mann. In zwei Instanzen hat er verloren. Und nun?Von FOCUS-Online-Reporter Göran Schattauer 👓 Vollständige Meldung