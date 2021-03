01.03.2021 ( vor 3 Tagen )



Ein Teil der Corona-Verordnungen der Thüringer Landesregierung von Frühjahr und Sommer 2020 verstößt gegen die Verfassung. Das entschied Thüringens Verfassungsgericht am Montag in Weimar. Die Richter gaben damit in Teilen einer Klage der AfD-Landtagsfraktion gegen Corona-Verordnungen im Zeitraum von Ein Teil der Corona-Verordnungen der Thüringer Landesregierung von Frühjahr und Sommer 2020 verstößt gegen die Verfassung. Das entschied Thüringens Verfassungsgericht am Montag in Weimar. Die Richter gaben damit in Teilen einer Klage der AfD-Landtagsfraktion gegen Corona-Verordnungen im Zeitraum von 👓 Vollständige Meldung