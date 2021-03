02.03.2021 ( vor 2 Stunden )



Nach der Festnahme eines Bundeswehrsoldaten aus dem Hochtaunuskreis, der Waffen gehortet und sich in rechtsextremer Weise geäußert haben soll, gehen die Ermittlungen weiter. "Wir ermitteln in ganz verschiedenen Bereichen", sagte eine Sprecherin des Landeskriminalamts in Wiesbaden am Dienstag.