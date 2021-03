04.03.2021 ( vor 5 Stunden )



Markus Söder hält die zweite Welle in der Markus Söder hält die zweite Welle in der Pandemie für besiegt – warnt aber vor den Corona-Mutationen in der dritten Welle. Dennoch rechtfertigte Bayerns Regierungschef die jüngsten Öffnungsbeschlüsse. 👓 Vollständige Meldung