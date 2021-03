🇩🇪 rainer gronemann󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 🇪🇺 so ein Charakterschwein die Kohle bis zum Ende der Wahlperiode noch mitnehmen und anschliessend in die wohlbeza… https://t.co/WUyLJIiFuC vor 14 Stunden ingrid bosse Masken-Affäre: Georg Nüßlein tritt aus CSU aus https://t.co/EpMGUsYcav Solch duemmliche Transaktionen bleiben nie… https://t.co/MO6FpS4AXZ vor 14 Stunden Marc Sommer RT @RND_de: Der wegen Geschäften mit Corona-Masken in die Kritik geratene Politiker Nikolas #Löbel ist aus der CDU ausgetreten. Außerdem is… vor 16 Stunden Jui 🕊️🇪🇺🇩🇪🇨🇿 RT @RND_de: Der wegen Geschäften mit Corona-Masken in die Kritik geratene Politiker Nikolas #Löbel ist aus der CDU ausgetreten. Außerdem is… vor 16 Stunden RND Der wegen Geschäften mit Corona-Masken in die Kritik geratene Politiker Nikolas #Löbel ist aus der CDU ausgetreten.… https://t.co/xtpFFn42Qe vor 16 Stunden Roter Ritter Georg #Nüßlein: #CSU-Politiker tritt mit sofortiger Wirkung aus Unions-Fraktion aus Kein wunder er ist jetzt stink… https://t.co/DoFz9Prpdd vor 19 Stunden