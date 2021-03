07.03.2021 ( vor 3 Stunden )

Wenige Stunden vor dem Inkrafttreten der neuen Corona- Regeln hat Sachsen-Anhalts Landesregierung sie in einer neuen Verordnung beschlossen. Damit gelten von Montag an unter anderem deutlich gelockerte Kontaktregeln, wie die Staatskanzlei am Sonntagabend in Magdeburg mitteilte. So dürfen sich die Mit