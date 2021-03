08.03.2021 ( vor 4 Stunden )



Familienministerin Giffey will die Karrieren von Frauen stärken. Die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern wurde in der Pandemie wieder größer – auch der Anteil von Frauen in Führungspositionen schrumpfte.