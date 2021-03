07.03.2021 ( vor 1 Tag )



Der türkische Präsident Erdogan steht immer häufiger in der Kritik, autokratisch aufzutreten. Mit dem "Aktionsplan Der türkische Präsident Erdogan steht immer häufiger in der Kritik, autokratisch aufzutreten. Mit dem "Aktionsplan Menschenrechte " will er bis 2022 die türkische Verfassung demokratisieren. Experten sind misstrauisch und werfen ihm Doppelmoral vor. 👓 Vollständige Meldung