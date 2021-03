13.03.2021 ( vor 3 Stunden )

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) meldet einen Rekord bei Corona Impfungen in Bayern. Wie sein Ministerium am Samstag mitteilte, wurden am vergangenen Donnerstag knapp 47 000 Menschen geimpft - so viele wie noch nie zuvor an einem Tag. "Wir haben einen neuen Impfrekord. Am Donnersta