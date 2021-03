In Rheinland-Pfalz finden am heutigen Sonntag, den 14. März 2021, die Landtagswahlen statt. Erste Wahlergebnisse aus den 52 Wahlkreisen werden gegen 18 Uhr...

Wahlergebnisse der Kommunalwahl in Kassel am 14. März 2021: In der kreisfreien Stadt Kassel wird heute ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Die Wahlergebnisse...

Wahlergebnisse in Wiesbaden - Kommunalwahl in Hessen 2021: So haben die Bürger in Wiesbaden abgestimmt Wahlergebnisse der Kommunalwahl in Wiesbaden am 14. März 2021: In der kreisfreien Stadt Wiesbaden wird heute ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Die...

Focus Online vor 2 Stunden - Politik