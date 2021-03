16.03.2021 ( vor 5 Tagen )



Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) hat sich besorgt über die Entwicklung der Corona-Pandemie in Sachsen gezeigt. Nach der Kabinettssitzung verwies sie am Dienstag auf die Zahl der Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) hat sich besorgt über die Entwicklung der Corona-Pandemie in Sachsen gezeigt. Nach der Kabinettssitzung verwies sie am Dienstag auf die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche. Am Dienstag habe diese Sieben-Tage- Inzidenz im Freistaat 👓 Vollständige Meldung