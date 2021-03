17.03.2021 ( vor 1 Woche )

Der Städtetag will den Verzicht auf eine Maskenpflicht an Grundschulen wegen steigender Infektionszahlen auf den Prüfstand stellen. "Er steht im Verband immer stärker in Rede und Kritik, weil an den Grundschulen grundsätzlich alle Schüler wieder präsent sein können und zwischen den Schülern kein Abs