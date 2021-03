Quelle: Euronews German - vor 1 Woche



Niederlande: Erste Pandemie-Wahlen in Europa 01:43 In den Niederlanden wird am 17. März gewàhlt. Themen wie Einwanderung und Klimaschutz werden von der Corona-Krise überlagert. Parteiübergreifend loben die Niederländer die Führungsqualitäten von Mark Rutte, dem Noch-Regierungschef, in der Corona-Krise.