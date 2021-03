18.03.2021 ( vor 1 Woche )

Vier Umweltverbände treten für eine deutsche Unterstützung der Klage Tschechiens gegen den Ausbau des polnischen Braunkohletagebaus Turow ein. In einem Offenen Brief forderten die Verbände am Donnerstag Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) auf, sich bei der Bundesregierung für einen geme