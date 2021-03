18.03.2021 ( vor 4 Stunden )

Angesichts hoher Corona-Infektionszahlen müssen Schulen und Kindergärten in den Landkreisen Zwickau, Erzgebirge und Nordsachsen in der kommenden Woche wieder schließen. Ausgenommen sind die Abschlussklassen, wie das Kultusministerium am Donnerstag in Dresden mitteilte. Anlass zu diesem Schritt ist,