18.03.2021 ( vor 3 Stunden )



Binnen eines Tages sind am Donnerstag in Sachsen-Anhalt 593 Corona- Binnen eines Tages sind am Donnerstag in Sachsen-Anhalt 593 Corona- Neuinfektionen gemeldet worden. Ähnlich hohe Infektionszahlen hatte es zuletzt Anfang Februar gegeben. Am Mittwoch waren es nach Angaben des Sozialministeriums mit 474 gemeldeten Neuinfektionen deutlich weniger. Die Gesamtzahl der se 👓 Vollständige Meldung