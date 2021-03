19.03.2021 ( vor 1 Woche )



Das Land Sachsen-Anhalt stellt seinen Sportvereinen- und -verbänden in diesem Jahr finanzielle Das Land Sachsen-Anhalt stellt seinen Sportvereinen- und -verbänden in diesem Jahr finanzielle Unterstützung von insgesamt einer Million Euro in Aussicht. Wer in der Corona- Krise etwa durch Zahlungsprobleme in seiner Existenz bedroht ist, könne Landesmittel beantragten, teilte das Sportministerium a 👓 Vollständige Meldung