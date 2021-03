20.03.2021 ( vor 5 Tagen )

Weil die Corona- Inzidenz in Hamburg mehrere Tage in Folge über 100 gelegen hatte, gelten in Hamburg nun wieder strengere Corona- Regeln Termin -Shopping etwa ist nicht mehr erlaubt. Drei Tagen in Folge hatte der Wochenwert der registrierten Corona- Neuinfektionen in Hamburg über der kritischen Marke