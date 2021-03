21.03.2021 ( vor 4 Tagen )

Die Ansteckungen mit dem Coronavirus nehmen in Sachsen weiter kräftig zu. Laut Robert Koch-Institut (RKI) meldeten die Gesundheitsämter auch am Sonntag wieder mehr als 1000 neue Fälle. Die Sieben- Tages Inzidenz kletterte auf 145, 2 nach 133, 8 am Samstag. Der Wert gibt an, wie viele Neuinfektionen es