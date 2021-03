CBD Schurke RT @anamcara2709: Privatreise nach Cuba? Die Bundesregierung hätte es am Liebsten, jeder Bürger würde sich bis nächstes Jahr Silvester zu H… vor 9 Stunden Dietmar Oefinger Betroffenheit in der CDU nach Tod der Abgeordneten Strenz https://t.co/ReB7GodyDZ Eine CDU-Politikerin macht mit ih… https://t.co/DmW6tx5hHv vor 14 Stunden Rosarot RT @faznet: Die CDU-Bundestagsabgeordnete #KarinStrenz ist mit 53 Jahren gestorben. Auf einer Rückreise von Kuba verlor sie offenbar das Be… vor 15 Stunden vaddict RT @DerNiederbayer: Es ist etwas pietätlos, das bei einer gerade gestorbenen Frau zu fragen, aber es drängt sich auf: Was hat eigentlich ei… vor 15 Stunden Jo Hanna RT @DerNiederbayer: Es ist etwas pietätlos, das bei einer gerade gestorbenen Frau zu fragen, aber es drängt sich auf: Was hat eigentlich ei… vor 16 Stunden TRT Deutsch Auf dem Rückweg von der Karibikinsel Kuba nach Deutschland kollabiert die CDU-Bundestagsabgeordnete Karin Strenz im… https://t.co/EV7y147eWb vor 17 Stunden