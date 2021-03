23.03.2021 ( vor 6 Stunden )

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hat die Verlängerung des Corona-Lockdowns mit Verschärfungen an Ostern verteidigt. Er wisse, dass die Menschen von den anhaltenden Corona- Maßnahmen erschöpft seien und nun enttäuscht werden, sagte der Regierungschef am Dienstag in Wiesbaden. "Der Schri