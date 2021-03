Wo gilt die nächtliche Ausgangssperre in Bayern am 21. März? In Bayern gibt es die nächtliche Ausgangssperre nur noch in Corona-Hotspots. Diese Landkreise und Städte sind aktuell betroffen.

Augsburger Allgemeine vor 3 Tagen - Deutschland





Corona-Risikogebiete: Diese Urlaubsländer sind betroffen Ägypten, Spanien oder Italien: Viele Länder sind schon lange Corona-Risikogebiete. Für Reiserückkehrer gelten strenge Regeln und mittlerweile gibt es sogar...

t-online.de vor 1 Woche - Reisen Auch berichtet bei • Augsburger Allgemeine