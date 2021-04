In den Niederlanden foutieren sich Strenggläubige um Besucherbeschränkungen und Masken bei Gottesdiensten. In einigen Gemeinden kommt es nun sogar zu Gewalt.

Spanien hat seine Corona-Regeln verschärft. Die Maskenpflicht gilt an Stränden und Pools, befragte Reisende auf der Urlaubsinsel Mallorca zeigen sich...

Kurz vor leichten Lockerungen bei den Corona-Regeln für Besuche in hessischen Alten- und Pflegeheimen sind nahezu alle Bewohner mindestens einmal gegen das...

Kreis prüft Bußgelder für Stadtvertreter nach Masken-Verstoß Wegen des Verstoßes gegen die Maskenpflicht in einer Stadtvertretersitzung drohen einer Reihe von Kommunalpolitikern in Waren an der Müritz jetzt womöglich...

t-online.de vor 1 Woche - Politik