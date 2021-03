H.İ.İ RT @TRTDeutsch: Knapp vier Millionen Menschen sind in den vergangenen 30 Jahren von Ost- nach Westdeutschland abgewandert. Das sind rund 1,… vor 58 Minuten TRT Deutsch Knapp vier Millionen Menschen sind in den vergangenen 30 Jahren von Ost- nach Westdeutschland abgewandert. Das sind… https://t.co/jzKEHAq0Ze vor 1 Stunde Christa Hoelters RT @tagesschau: Ost-West-Bilanz nach 30 Jahren: Vier Millionen Menschen wanderten ab https://t.co/wUZ1zzePDC #Abwanderung #Bilanz #Ost #West vor 3 Stunden Nordkurier In den vergangenen Jahren gelang es den neuen Bundesländern immer wieder, mehr Menschen anzuziehen als zu verlieren… https://t.co/RKcBTyo0yi vor 7 Stunden Frankfurter Allgemeine Zwar gelang es den neuen Bundesländern in den vergangenen Jahren immer wieder, mehr Menschen anzuziehen als zu verl… https://t.co/pAiA2t1H7F vor 14 Stunden Deutscher Familienverband Sachsen e.V. Vor allem junge Menschen, besonders Frauen, sind in die westlichen Bundesländer gegangen. Das heißt, es gibt noch v… https://t.co/i7wkZpuYI4 vor 15 Stunden