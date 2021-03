30.03.2021 ( vor 1 Tag )



300.000 Corona-Tote in 24 Stunden: Der brasilianische Staatschef Jair Bolsonaro gerät in der außer Kontrolle geratenen Corona-Pandemie in Brasilien verstärkt in Bedrängnis und sieht sich zu einer Kabinettsumbildung gezwungen. Der 300.000 Corona-Tote in 24 Stunden: Der brasilianische Staatschef Jair Bolsonaro gerät in der außer Kontrolle geratenen Corona-Pandemie in Brasilien verstärkt in Bedrängnis und sieht sich zu einer Kabinettsumbildung gezwungen. Der Rücktritt von Außenminister Ernesto Araújo ist ein herber Schlag. 👓 Vollständige Meldung