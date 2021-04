01.04.2021 ( vor 2 Stunden )



Die Ärztekammer Schleswig-Holstein begrüßt den Start der Corona-Schutzimpfungen in den Hausarztpraxen. Vom 6. April an beteiligen sich die rund 1500 Hausarztpraxen im nördlichsten Bundesland an der Impfkampagne, wie die Ärztekammer am Donnerstag mitteilte. Die niedergelassenen Ärzte hätten große Erf Die Ärztekammer Schleswig-Holstein begrüßt den Start der Corona-Schutzimpfungen in den Hausarztpraxen. Vom 6. April an beteiligen sich die rund 1500 Hausarztpraxen im nördlichsten Bundesland an der Impfkampagne, wie die Ärztekammer am Donnerstag mitteilte. Die niedergelassenen Ärzte hätten große Erf 👓 Vollständige Meldung