Angesichts der Impfmisere erinnern wir uns wehmütig an die politischen Krisenmanager vergangener Zeiten. Wieviel Schmidt und Schröder stecken in Laschet und Söder ? Und wie sähe der ideale Kanzlerkandidat aus? 👓 Vollständige Meldung