06.04.2021 ( vor 1 Woche )



Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) hat den gestorbenen Theologen Hans Küng als einen der großen geistigen Persönlichkeiten unserer Zeit bezeichnet. Tübingen verliere mit ihm viel, im Menschen wie im Wissenschaftler und Schriftsteller Hans Küng, teilte Palmer am Dienstag mit.