07.04.2021 ( vor 1 Tag )



Er kommt aus privilegierten Verhältnissen und stürzte tief ab: Hunter Biden wurde zum Alkoholiker und Crack-Junkie. In seinen Memoiren beschreibt der Sohn von Joe Biden unverblümt seinen Abstieg in eine düstere Parallelwelt - und den schwierigen Weg zurück.