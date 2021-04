Ursula von der Leyen wird gerne als mächtigste Frau Europas bezeichnet. Doch beim Besuch in der Türkei, gerät sie unvermittelt zwischen alle Stühle.

Brüssel/Ankara (dpa) - Die EU-Kommission hat sich empört über die Sitzordnung beim EU-Türkei-Treffen in Ankara gezeigt. Ein Sprecher machte deutlich, dass...

Die EU steckt in Ankara einen möglichen Ausbau der Beziehungen zur Türkei ab. Doch die Sitzordnung beim Treffen von Präsident Erdoğan und den EU-Spitzen in...

Das Treffen von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen, EU-Ratspräsident Charles Michel und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Ankara sorgt...

Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Charles Michel haben dem türkischen Präsidenten bei einem Treffen neue Finanzhilfen in Aussicht gestellt. Schon...

Ankara (dpa) - Die EU lotet einen möglichen Ausbau der Beziehungen zur Türkei aus. Bei einem Treffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in...

Kommentar in nd.DerTag: Brüssel hofiert Erdogan/Peter Steiniger zum EU-Treffen mit dem türkischen Staatschef nd.DerTag / nd.DieWoche: Berlin (ots) - Die EU lässt sich in ihrer Türkei-Politik nicht so schnell aus dem Konzept bringen. In Ankara machen...

