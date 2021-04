64ich Nordirland: Weitere Ausschreitungen in Belfast https://t.co/Ic5JGmqRhO Also gesamt ein Sektenkrieg .Innerhalb der C… https://t.co/GF9FCDFLKa vor 3 Stunden Dieter Steffmann Nordirland: Weitere Ausschreitungen in Belfast https://t.co/r5ffpFLylp vor 3 Stunden Ueberschriften Nordirland: Weitere Ausschreitungen in Belfast https://t.co/wZn2zDbQlF vor 4 Stunden Leo Ca RT @phoenix_de: Seit Tagen kommt es in #Belfast zu Ausschreitungen. Hunderte Randalierer haben letzte Nacht Polizisten mit Steinen, Feuerwe… vor 17 Stunden Beatrix Weidmann 💙 RT @phoenix_de: Seit Tagen kommt es in #Belfast zu Ausschreitungen. Hunderte Randalierer haben letzte Nacht Polizisten mit Steinen, Feuerwe… vor 20 Stunden phoenix Seit Tagen kommt es in #Belfast zu Ausschreitungen. Hunderte Randalierer haben letzte Nacht Polizisten mit Steinen,… https://t.co/CDp5JXYZXO vor 21 Stunden