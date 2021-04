12.04.2021 ( vor 6 Stunden )

Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen und Bremen müssen sich von diesem Montag an zwei Mal pro Woche selbst auf das Coronavirus testen . Auch für das Personal gilt eine Testpflicht. "Zwei Tests in einer Woche sind geeignet, um effektiv Verdachtsfälle herauszufiltern", sagte der Sprecher des niede