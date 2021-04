Politik Fällt die Entscheidung über die Kanzlerkandidatur der Union an diesem Dienstag? Zumindest tagt die gemeinsame Bunde… https://t.co/KBzQh7x69J vor 37 Minuten News Fällt die Entscheidung über die Kanzlerkandidatur der Union an diesem Dienstag? Zumindest tagt die gemeinsame Bunde… https://t.co/lPNKlU1dmF vor 42 Minuten Martin Herrndorf Das ist so, oder? #Söder hat sein „wenn die cdu mich nicht will bin ich raus“ direkt nach der Entscheidung für… https://t.co/jymJNDtE6i vor 51 Minuten Niemals Grün-Rot-Rot RT @OlliLuksic: „Auch wenn sich Laschet durchsetzen sollte, wird Söder nicht nachlassen, unter Beweis zu stellen, dass er bessere Wahl gewe… vor 3 Stunden Pidun Darius RT @OlliLuksic: „Auch wenn sich Laschet durchsetzen sollte, wird Söder nicht nachlassen, unter Beweis zu stellen, dass er bessere Wahl gewe… vor 8 Stunden EikeD RT @HasnainKazim: Söder sagte: "Wenn die CDU bereit wäre, mich zu unterstützen, wäre ich bereit. Wenn die CDU es nicht will, bleibt ohne Gr… vor 11 Stunden