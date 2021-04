Schülerinnen und Schüler müssen sich vor Unterricht testen Sachsen-Anhalts Schülerinnen und Schüler dürfen ab heute nur noch am Unterricht teilnehmen, wenn sie sich zwei mal wöchentlich auf Corona testen. Die...

t-online.de vor 2 Tagen - Deutschland





Gericht bemängelt Regelung zur Ausgangssperre in MV Das Verwaltungsgericht Schwerin hat die Regelungen zur Ausgangssperre in der Corona-Landesverordnung Mecklenburg-Vorpommern bemängelt. Die dort formulierte...

t-online.de vor 5 Tagen - Politik





Corona-Pandemie: Türkei und Kroatien als Hochinzidenzgebiete eingestuft Berlin (dpa) - Wegen besonders hoher Corona-Infektionszahlen stuft die Bundesregierung die Türkei und Kroatien ab Sonntag als Hochinzidenzgebiete mit leicht...

t-online.de vor 5 Tagen - Deutschland



Pflicht für Corona-Tests auch bei Notbetreuung in Schulen Die Corona-Testpflicht gilt ab der kommenden Woche auch für Schüler in der Notbetreuung in den nordrhein-westfälischen Schulen. Das stellte das...

t-online.de vor 5 Tagen - Politik





Gewerkschaft beklagt Mangel an Selbsttests in Verwaltung Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) beklagt einen Mangel an Corona-Selbsttests bei vielen Berliner Behörden. Das Land als Arbeitgeber setze seine eigenen...

t-online.de vor 5 Tagen - Politik



Seenplatte-Landkreis: In Teilen Nächtliche Ausgangssperre Wegen hoher Corona-Infektionszahlen und eines diffusen Infektionsgeschehens gilt in Teilen des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte von diesem Freitag an eine...

t-online.de vor 6 Tagen - Politik