19.04.2021 ( vor 1 Woche )



Gut ein Jahr nach dem rassistisch motivierten Attentat mit neun Toten in Hanau wird das Anschlagsopfer Vili Viorel P?un posthum mit der Hessischen Medaille für Zivilcourage gewürdigt. Der 22-Jährige hatte den Gut ein Jahr nach dem rassistisch motivierten Attentat mit neun Toten in Hanau wird das Anschlagsopfer Vili Viorel P?un posthum mit der Hessischen Medaille für Zivilcourage gewürdigt. Der 22-Jährige hatte den Täter verfolgt, um ihn zu stoppen - und soll von dem 43-Jährigen in seinem Auto erschossen 👓 Vollständige Meldung