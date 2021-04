20.04.2021 ( vor 4 Stunden )



In einer Videobotschaft an den Europarat hat Kanzlerin Merkel über das aktuelle Verhältnis zu Russland gesprochen – und »sehr viele Konflikte« ausgemacht. Vor allem bei Moskaus Umgang mit Alexej Nawalny wurde sie deutlich.