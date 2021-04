Bundes-Notbremse tritt in Kraft! - Gassi gehen, Müll rausbringen, Reisen, Pizza bestellen: Was Sie jetzt abends tun dürfen - und was nicht Die Menschen in Deutschland müssen sich auf neue Corona-Beschränkungen einstellen. Das neue Infektionsschutzgesetz tritt an diesem Freitag in Kraft und bringt...

Focus Online vor 3 Stunden - Gesundheit