Große Sorge wegen Doppel-Mutation B.1.617 - Lage in Indien außer Kontrolle: 340.000 Neuinfektionen - und der Sauerstoff geht aus In Indien breitet sich die neue Doppel-Mutation B.1.617 rasant aus. Allein am Samstag verzeichnete das Land über 300.000 Neuinfektionen. Überfüllte...

Focus Online vor 19 Stunden - Gesundheit