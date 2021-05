26.04.2021 ( vor 6 Tagen )



NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat zum traditionellen Landesempfang für Arbeitnehmervertreter die Sozialpartnerschaft in NRW gerade in Corona-Zeiten gelobt. "Jedes Unternehmen, das in dieser Situation einen Betriebsrat als Partner an seiner Seite hat, kann sich glücklich schätzen", sagte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat zum traditionellen Landesempfang für Arbeitnehmervertreter die Sozialpartnerschaft in NRW gerade in Corona-Zeiten gelobt. "Jedes Unternehmen, das in dieser Situation einen Betriebsrat als Partner an seiner Seite hat, kann sich glücklich schätzen", sagte 👓 Vollständige Meldung