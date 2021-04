27.04.2021 ( vor 5 Stunden )



Erst seit drei Tagen ist die bundesweite Corona-Notbremse gültig, doch in Karlsruhe häufen sich die Beschwerden. Auch die FDP zählt zu den Klägern – und führt Studien an, die die Widersinnigkeit des Gesetzes belegen sollen.