Franz W.Winterberg Die Lage am Abend: Trau keinem unter 21 https://t.co/ZJQA1NCSaj via @derspiegel vor 1 Stunde DER SPIEGEL Olaf Scholz wünscht sich 21 Prozent Mindeststeuersatz für alle Unternehmen. Renate Künast klagt gegen Facebook wege… https://t.co/RQwajSyAu3 vor 2 Stunden DER SPIEGEL In der »Lage am Abend« geht es hetue um Renate Künasts Klage gegen Facebook, eine Mindeststeuer für internationale… https://t.co/DWxZf81poO vor 2 Stunden