28.04.2021 ( vor 2 Stunden )

Eine Woche ist Annalena Baerbock erst Kanzlerkandidatin, doch schon jetzt wird sie zunehmend zum Objekt von Fake News und Frauenhass. Ein Ende ist laut Experten kaum in Sicht – ihre Partei will sich wehren. In Annalena Baerbock scheinen Rechtspopulisten und Trolle im Internet das perfekte Feindbild